5 فوز و3 تعادلات و22 هدفا في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهت منافسات اليوم الأربعاء في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، للجولة الثانية من المجموعات الأولى والثانية والرابعة، وشهدت تحقيق خمسة فوز وثلاثة تعادلات وتسجيل 22 هدفا.

ضمن منافسات المجموعة الأولى حقق النهضة الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، والمهاري يتعادل مع المهدية بهدف لمثله، ولحساب المجموعة الثانية حقق القيروان الفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه نجوم أجدابيا.

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وحقق أبي الأشهر الفوز على مضيفه المجد بملعب أبوسليم بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمستقبل يفوز على الفالوجا بهدف نظيف، والوطن ينتصر بثنائية أمام نظيره رفيق، بينما تعادل الترسانة وضيفه البشائر بهدفين لكل فريق، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء ترهونة والشط.

مباريات الإثنين والثلاثاء الماضيين

كما انتهت يوما الإثنين والثلاثاء الماضيين 12 مباراة في بداية لقاءات الجولة الثانية من الدوري الليبي الدرجة الأولى لكرة القدم، وشهدت فوز ثماني فرق، بينما سيطر التعادل على أربعة لقاءات، وتسجيل 24 هدفا.

وفاز خليج أجدابيا على نجوم بنغازي 1 / 0، والأنوار على بنغازي الجديدة 1 / 0، والبروق على الأنصار 3 / 2، وتعادل النسور والنجمة 0 / 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

مباريات المجموعة الثالثة

وحقق البرانس الفوز على المنار بهدفين مقابل هدف في مباريات المجموعه الثالثة، وخليج سرت على خالد بن الوليد 1 / 0، وتعادل الأندلس والسواعد 1 / 1.

ولحساب المجموعة الخامسة، فاز الملعب الليبي على الجزيرة 2 /0، وتعادل الطلائع والشرطة 1/1، وتعادل الشروق والنصر زليتن 0 / 0، والشموع على الوحدة 3 / 2 ، والجمارك على الظهرة 2 / 0.