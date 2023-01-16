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3 مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 16 يناير 2023, 03:31 مساء
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الإثنين
منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الإثنين، الجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة بثلاث مباريات، الأندلس يلتقي السواعد، والبرانس يتبارى مع المختار، وخليج سرت ضيفا على خالد بن الوليد.

▪︎ المجموعة الأولى
الأربعاء 18 يناير.. على ملعب سبها البلدي النهضة يلتقي الهلال والمراقب ضو عبدالله، وعلى ملعب أوباري المهدية يلتقي المهاري والمراقب عبدالسلام الكشكري. الخميس 19 يناير.. على ملعب سبها الشرارة يلتقي القرضابية والمراقب بشير ونيس.

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▪︎ المجموعة الثانية
الثلاثاء 17 يناير.. على ملعب الأبيار فريق بنغازي الجديدة ضيفا على الأنوار والمراقب حمد عبدالجواد، وعلى ملعب درنة نسور مرتوبة يلتقي النجمة والمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات البروق يلتقي الأنصار والمراقب ميلود الورفلي، وخليج أجدابيا يستضيف نجوم بنغازي والمراقب توفيق الضاوي. والأربعاء 18 يناير.. نجوم أجدابيا يستضيف القيروان والمراقب أحمد البوعيشي.

▪︎المجموعة الثالثة
الإثنين 16 يناير.. على ملعب مساعد يشهد لقاء الأندلس وضيفه السواعد والمراقب نبيل الكواش، وعلى ملعب مدينة القبة البرانس يلتقي المنار والمراقب محمد عبدالله، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي خليج سرت ضيفا على خالد بن الوليد والمراقب محمد النيبو. الجمعة 20 يناير.. بملعب مدينة المرج الطيران يحل ضيفا على المروج والمراقب عمر جمعة، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي الوحدة بنغازي يلتقي الوفاق أجدابيا والمراقب آدم شحات. ويخلد الأفريقي للراحة.

▪︎ المجموعة الرابعة
الأربعاء 18 يناير.. على ملعب مدينة أبوعيسى الوطن يستضيف رفيق والمراقب بشير سعد، والشط ضيفا على ترهونة والمراقب أحمد أبوشعالة، ويشهد ملعب مدينة الجميل مباراة المستقبل وضيفه الفالوجا والمراقب فوزي الشحومي، وعلى ملعب أبوسليم المجد يلتقي أبي الأشهر والمراقب صالح عمران، والترسانة يستضيف البشائر والمراقب عبدالوهاب راشد.

▪︎ المجموعة الخامسة
الثلاثاء 17 يناير.. على ملعب مدينة الزنتان الشروق يلتقي النصر زليتن والمراقب عبدالفتاح التريكي، وعلى ملعب زوارة الجزيرة يتبارى مع الملعب الليبي والمراقب أحمد بن غرسة، وعلى أرضية الملعب الليبي فريق الوحدة يلتقي الشموع والمراقب محمد الأمين، وعلى ملعب رقدالين الطلائع يتبارى مع الشرطة والمراقب كمال انوير، وعلى ملعب الترسانة الظهرة يتبارى مع الجمارك والمراقب صبحي القلالي.

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