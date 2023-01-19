الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتُخِب أمس الأربعاء رئيس الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي نورالدين الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد عن بعد، ليضاف هذا الاختصاص إلى جانب عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد الأفريقي للتجديف، فإنه يتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي من قبل مجلس إدارة الاتحاد الذي يضم في عضويته 16 دولة.

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