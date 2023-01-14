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اختتام ناجح لدورة المعد البدني سيدات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 14 يناير 2023, 10:05 مساء
اختتام ناجح لدورة المعد البدني سيدات
دكتورة حدهم العابد محاضرة بدورة المعد البدني بطرابلس تسلم إحدى المتدربات شهادة النجاح، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
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اختتمت ظهر اليوم السبت دورة المعد البدني المستوى الثالث للسيدات بمدينة مصراتة، التي نظمها الاتحاد الليبي النسائي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الليبية ونخبة من دكاترة جامعات طرابلس وزاوية ومصراتة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل تسليم شهادات النجاح والمشاركة للمتدربات، بحضور مدير الهلال الأحمر بفرع مصراته فتحي محمد أبوشعالة، وعميد كلية التربيى البدنية وعلوم الرياضة أحمد الحوتة، ومدير المدينة الرياضية بمصراته خيري دوة، ومدير العلاقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة حسين بن طاهر.

- دورة المعد البدني للسيدات تتواصل في مصراتة
- محاضرتان في اللياقة البدنية والإسعافات الأولية بدورة المعد البدني للسيدات

تكريم المتدربات
وتقدمت للاختبارات النهائية ثماني متدربات، ونجحن جميعا في الامتحان النهائي بشقيه العملي والنظري، وكرمن جميعا على هامش الحفل، كما كُرم مدير الهلال الأحمر بمصراتة ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، على مساهمتهم في إنجاح فعاليات الدورتين الثانية والثالثة، وفق ما نشرته صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.

وحصلت المتدربتان بسمة فتوش وفاطمة عبيد على المركز الأول مكرر، وفيما يلي :

نسبة نجاح المشاركات في الدورة:
بسمة حسن فتوش 95%
فاطمة علي عبيد 95%
إيناس محمد السكير 93%
إسراء الطاهر مادي 93%
نورية عبدالله العقاب 90%
نوارة إبراهيم حزوطة 89%
اسيا سالم الشويهدي 89%
نور الايمان الحسين عريفه 87%

متدربات دورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
متدربات دورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
متدربات دورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
متدربات دورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم متدربة بدورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم متدربة بدورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم متدربة بدورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
تكريم متدربة بدورة المعد البدني المستوى الثالث، التي أقيمت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)
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