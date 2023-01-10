دورة المعد البدني للسيدات تتواصل في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بنجاح كبير بمركز المرأة بمدينة مصراتة لليوم الثالث على التوالي دورة إعداد المعد البدني العام للسيدات تحت إشراف وتنظيم الاتحاد النسائي الليبي وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية الليبية.

العابد تتحدث عن المحاضرات النظرية والعملية

وألقيت أمس الإثنين محاضرتان، الأولى ألقتها الدكتورة ناجية شلابي بعنوان «التغذية والسوائل والأملاح التعويضية لرياضي الأداء»، والمحاضرة الثانية ألقتها الدكتورة لطفية الكيب وكانت بعنوان «طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية، في الجانبين النظري والعملي.

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وعن أهم النقاط التي جاءت في محاضرتي الأمس قالت مديرة الدورة دكتورة حدهم العابد في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «محاضرة اللياقة البدنية أوضحت فيها أهمية اللياقة لجسم الإنسان وتعزيزها لصحة الفرد جسديا ونفسيا واجتماعيا».

وأضافت العابد «أن اللياقة الوظيفة تعني درجة كفاءة الجسم للقيام بوظيفته تحت ضغط العمل والمجهود، وأن اللياقة المهارية والحركية تعني التوافق والقوة في أداء أوجه الأنشطة المختلفة».

وأكملت العابد: «أن محاضرة التغذية والسوائل أوضحت فيها الاحتياجات الغذائية الخاصة للتدريب الرياضي، وأهداف التغذية السليمة للرياضي، والشروط والقواعد الواجب توافرها في غذاء الرياضيين، مع تحديد نوع وكميات الطعام لدى الرياضيين، والتوقيت السليم لغذاء الرياضيين، والطاقة الحرارية اللازمة للرياضيين وشروطها».

استكمال البرامج والمحاضرات.. والسبت حفل الختام

يشار إلى أن الدورة ستتواصل حتى السبت المقبل، وفي بقية برنامجها سيكون الموعد مع محاضرتين، الثلاثاء؛ المحاضرة الأولى التعرف على مستويات التدريب، وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية للدكتورة سميحة علي، والمحاضرة الثانية عن علم النفس الرياضي للدكتورة عبير عيسى.

وغدا الأربعاء ستلقى محاضرتان أيضا، المحاضرة الأولى ضبط حمل التدريب والتحكم فيه وتقنين الأحمال للدكتورة سميحة علي، والمحاضرة الثانية الوحدة التدريبية المصغرة وكيفية وضعها والهدف منها للدكتورة صبحية سلمان.

والخميس، المحاضرة الأولى بعنوان «كيف تصمم برنامجا تدريبيا عمليا للدكتورة عبير عيسى»، ويعقبها الامتحانات العملية والنظرية.

والسبت المقبل يقام حفل الختام وتوزيع الشهادات.