لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين...

اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة الحكام الليبيين الدوليين لسنة 2023، في كرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية.
وتضم القائمة الخاصة بكرة القدم ستة حكام ساحة وهم: «عبدالباسط شهوب وأحمد الشلماني وعبدالواحد حريويدة ومحمد أغا ومحمد المبروك».
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كما اختارت اللجنة الحكام المساعدين، وهم ستة حكام أيضا: «وحيد الجحاوي وعطية محمد وإبراهيم بوكوز وفرج محمد وباسم سيف النصر ومنجي بوشكيوة».
أربعة حكام بكرة الصالات
أما في كرة القدم داخل الصالات فاعتمدت اللجنة أربعة حكام وهم: «عبدالحميد قشيرة ومحمد العفاس وعلي بوشكيوة ورمزي القاضي».
وبالنسبة لكرة القدم الشاطئية، اختارت اللجنة أربعة حكام وهم: «أيوب الفرجاني ومحمد عزالدين وسليمان حسين وعماد عبدالله».
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