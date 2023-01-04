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لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 04 يناير 2023, 07:53 مساء
لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين
الحكم الدولي الليبي عبد الباسط شهوب. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة الحكام الليبيين الدوليين لسنة 2023، في كرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وتضم القائمة الخاصة بكرة القدم ستة حكام ساحة وهم: «عبدالباسط شهوب وأحمد الشلماني وعبدالواحد حريويدة ومحمد أغا ومحمد المبروك».

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كما اختارت اللجنة الحكام المساعدين، وهم ستة حكام أيضا: «وحيد الجحاوي وعطية محمد وإبراهيم بوكوز وفرج محمد وباسم سيف النصر ومنجي بوشكيوة».

أربعة حكام بكرة الصالات
أما في كرة القدم داخل الصالات فاعتمدت اللجنة أربعة حكام وهم: «عبدالحميد قشيرة ومحمد العفاس وعلي بوشكيوة ورمزي القاضي».

وبالنسبة لكرة القدم الشاطئية، اختارت اللجنة أربعة حكام وهم: «أيوب الفرجاني ومحمد عزالدين وسليمان حسين وعماد عبدالله».

قائمة بأسماء الحكام الليبين المعتمدين من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 4 يناير 2022. (موقع الفيفا الرسمي)
قائمة بأسماء الحكام الليبين المعتمدين من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 4 يناير 2022. (موقع الفيفا الرسمي)
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