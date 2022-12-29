ليبيا يلتقي مصر والمغرب يواجه العراق في نصف نهائي البطولة العربية الجامعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة العربية لطلاب الجامعات لكرة القدم داخل الصالات.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره المصري، بينما يلاقي المنتخب المغربي نظيره العراقي، ليتأهل منتخبان إلى المباراة النهائية.

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طرفا نصف النهائي الأول

وتأهل المنتخب الليبي بعد الفوز أمام المنتخب الأردني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، بينما تأهل المنتخب المصري بعد الفوز على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.