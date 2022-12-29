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ليبيا يلتقي مصر والمغرب يواجه العراق في نصف نهائي البطولة العربية الجامعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 29 ديسمبر 2022, 01:20 مساء
ليبيا يلتقي مصر والمغرب يواجه العراق في نصف نهائي البطولة العربية الجامعية
منتخب ليبيا الجامعي المشارك بالبطولة العربية الجامعية لكرة القدم داخل الصالات، في مدينة العين الإماراتية، 27 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة العربية لطلاب الجامعات لكرة القدم داخل الصالات.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره المصري، بينما يلاقي المنتخب المغربي نظيره العراقي، ليتأهل منتخبان إلى المباراة النهائية.

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طرفا نصف النهائي الأول
وتأهل المنتخب الليبي بعد الفوز أمام المنتخب الأردني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، بينما تأهل المنتخب المصري بعد الفوز على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

طرفا نصف النهائي الثاني
وتأهل طرفا نصف النهائي الآخر على حساب كل من سورية والبحرين، إذ أقصى المنتخب المغربي نظيره المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة، بينما عبر المنتخب العراق من بوابة سورية بهدفين مقابل هدف.

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