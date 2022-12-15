عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 21، اعتمدت فيه نتائج مباريات الجولة السابعة، كما انتهت وفق التالي:
الصداقة × النصر 3/ 3
المدينة × الاتحاد المصراتي 0/ 0
التعاون × شباب الجبل 3 /2 التحدي× دارنس 1 /0
الأخضر× الهلال1 /0
الأهلي بنغازي× الصقور 4/ 3
الأولمبي× المحلة 3/ 0
الأهلي طرابلس× الخمس 1 /0
السويحلي/ أساريا 3 /3
الاتحاد × أبوسليم 2 /1
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كما تضمن القرار توقيع عقوبات على اللاعبين، إذ تم إيقاف لاعب نادي الاتحاد معاذ يونس اللافي لمباراة واحده وتوقيع غرامة 500 دينار.
عقوبات على المرافقين
تقرر إيقاف مساعد مدرب دارنس أحمد السيد، عن مرافقة فريقه لمباراة واحدة وغرامة 300 دينار، وإيقاف إداري فريق الهلال جمال مسعود البعجة لمباراتين وغرامة 500 دينار.
عقوبات الأندية
أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة نادي التحدي بغرامة قدرها 1000 دينار، ومعاقبة نادي الهلال بغرامة قدرها 1000 دينار أيضًا.
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