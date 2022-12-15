عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 21، اعتمدت فيه نتائج مباريات الجولة السابعة، كما انتهت وفق التالي:

الصداقة × النصر 3/ 3

المدينة × الاتحاد المصراتي 0/ 0

التعاون × شباب الجبل 3 /2 التحدي× دارنس 1 /0

الأخضر× الهلال1 /0

الأهلي بنغازي× الصقور 4/ 3

الأولمبي× المحلة 3/ 0

الأهلي طرابلس× الخمس 1 /0

السويحلي/ أساريا 3 /3

الاتحاد × أبوسليم 2 /1

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كما تضمن القرار توقيع عقوبات على اللاعبين، إذ تم إيقاف لاعب نادي الاتحاد معاذ يونس اللافي لمباراة واحده وتوقيع غرامة 500 دينار.