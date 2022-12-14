المسابقات تعلن انطلاق دوري فئة الأشبال.. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول لفئة الأشبال.

وتقام جميع مباريات فئة الأشبال، الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف والتي ستكون على النحو التالي:

- 3 انتصارات و5 تعادلات في منافسات الأواسط بالدوري الليبي

فريق الوحدة يلتقي الشط بملعب نادي الوحدة، ويلتقي أبي الأشهر مع الترسانة بملعب أبي الأشهر، ويلتقي المجد مع الملعب الليبي بملعب نادي المجد، ويلتقي الفالوجا مع اتحاد الجمارك بملعب الفالوجا، ويلتقي ترهونة مع اتحاد الشرطة بملعب الفالوجا.

ويخلد فريق الظهرة طرابلس إلى الراحة في الأسبوع الأول.