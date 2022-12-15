العرضاوي نجهز لدورة مدربي الساندا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الكونغ فو (الووشو) بشير العرضاوي، أن الاتحاد يجهز دورة تدريبية في أسلوب الساندا، بهدف مساعدة المدربين المحليين على التحسن.



وقال العرضاوي في تصريح لـ «بوابة الوسط»: إن الاتحاد يجهز لتنظيم دورة تدريبية لأسلوب الساندا، للمنطقتين الغربية والجنوبية، لرفع مستوى المدربين، وإطلاعهم على الجديد في مجالهم، وأضاف العرضاوي: «تستمر الدورة خمسة أيام، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وأخرى عملية، سيتم فيها شرح علم التدريب والإصابات المحتملة للرياضيين خلال ممارسة اللعبة، وسيحصل المدربون الناجحون على شهادة معتمدة من الاتحاد العام للعيبة، ورخصة مدرب محلي بدرجة C».

- أبوشعالة يتصدر دورة مدربي «الساندا» في «الكونغ فو»

- بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو