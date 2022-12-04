Atwasat

تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:30 مساء
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)
alwasat radio

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن النطق بالحكم في قضية الشكوى ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي، قد تأجل إلى الأسبوع المقبل، بعد أن قدم اتحاد الكرة استنئافًا ضد القضية، وسيكون الحكم القادم آخر فصل من فصول القضية، إما أن يكون حكمًا نهائيًا ببطلان الانتخابات أو حكمًا قضائيًا آخر.

يذكر أن اللجنة الأولمبية دخلت طرفًا بالقضية وأحالت قرارات وأحكام القضاء الليبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للبت في الموضوع.

- الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة الليبي

سبق وأجل القضاء الليبي النظر في الاستئناف المقدم من اتحاد الكرة ضد شكوى الرئيس السابق للاتحاد أنور الطشاني، ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة بعدم صحة ونزاهة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وكانت اللجنة الأولمبية الليبية قد أحالت رسالة قرار النائب العام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص تشكيل لجنة تسييرية بعد قرار القضاء بعدم صحة الانتخابات التي جرت منذ سنة ونصف، وتنتظر رد الـ«فيفا» حول القضية التي أصبحت قضية رأي عام رياضي.

وتقدم مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بتظلم واستئناف، مؤكدًا صحة الانتخابات وكلف محاميًا لمتابعة القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سالمة المعداني.. أول ليبية تحرز ذهبا في الكاراتيه
سالمة المعداني.. أول ليبية تحرز ذهبا في الكاراتيه
الاتحاد يلتقي أساريا.. الأهلي بنغازي ضيفا على شباب الجبل في الدوري الممتاز.. الأحد
الاتحاد يلتقي أساريا.. الأهلي بنغازي ضيفا على شباب الجبل في ...
مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد
مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد
عربي السلة يجهز لدورة إصابات الملاعب والتأهيل
عربي السلة يجهز لدورة إصابات الملاعب والتأهيل
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
المزيد
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة ......
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»...
مطالب باستمرار وليد المرغني رئيسا للجنة مسابقات الاتحاد الليبي للسلة
مطالب باستمرار وليد المرغني رئيسا للجنة مسابقات الاتحاد ......
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي...
عربي السلة يجهز لدورة إصابات الملاعب والتأهيل
عربي السلة يجهز لدورة إصابات الملاعب والتأهيل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط