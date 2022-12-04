تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن النطق بالحكم في قضية الشكوى ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي، قد تأجل إلى الأسبوع المقبل، بعد أن قدم اتحاد الكرة استنئافًا ضد القضية، وسيكون الحكم القادم آخر فصل من فصول القضية، إما أن يكون حكمًا نهائيًا ببطلان الانتخابات أو حكمًا قضائيًا آخر.

يذكر أن اللجنة الأولمبية دخلت طرفًا بالقضية وأحالت قرارات وأحكام القضاء الليبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للبت في الموضوع.

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سبق وأجل القضاء الليبي النظر في الاستئناف المقدم من اتحاد الكرة ضد شكوى الرئيس السابق للاتحاد أنور الطشاني، ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة بعدم صحة ونزاهة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وكانت اللجنة الأولمبية الليبية قد أحالت رسالة قرار النائب العام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص تشكيل لجنة تسييرية بعد قرار القضاء بعدم صحة الانتخابات التي جرت منذ سنة ونصف، وتنتظر رد الـ«فيفا» حول القضية التي أصبحت قضية رأي عام رياضي.

وتقدم مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني، بتظلم واستئناف، مؤكدًا صحة الانتخابات وكلف محاميًا لمتابعة القضية.