دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مع آخر مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، حيث يستضيف فريق شباب الجبل بثلاث نقاط من أربع مواجهات فريق دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.

- مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من «دورينا»

- لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر.. اضغط هنا