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دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 02:11 مساء
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
مباراة دارنس والنصر في الدوري الليبي. (صفحة دارنس عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مع آخر مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، حيث يستضيف فريق شباب الجبل بثلاث نقاط من أربع مواجهات فريق دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.

- مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من «دورينا»

- لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر.. اضغط هنا

مفكرة الجولة الخامسة
▪︎ الاتحاد × السويحلي (2-0)
▪︎ الهلال × الصقور (0-0)
▪︎ أساريا × المدينة (2-0)
▪︎ التعاون × الأهلي بنغازي (1-0)
▪︎ التحدي × الصداقة (0-0)
▪︎ النصر × الأخضر (1-0)
▪︎ الأولمبي × الأهلي طرابلس (1-1)
▪︎ أبوسليم × الخمس (2-0)
▪︎ المحلة × الاتحاد المصراتي (0-0)

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