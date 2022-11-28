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مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 28 نوفمبر 2022, 03:01 مساء
مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من «دورينا»
مباراة للاتحاد المصراتي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز «دورينا» والتي ستنطلق الجمعة 2 ديسمبر 2022 بأربع مباريات.

على ملعب الزاوية الأولمبي يستضيف السويحلي، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي المحلة، ويستضيف الصداقة على ملعبه فريق الأخضر، وعلى ملعب بنينا ببنغازي النصر يتبارى مع التعاون.

- أبوسليم يحل ضيفا على الخمس في الدوري الليبي «دورينا».. الأحد

السبت 3 ديسمبر، ستقام أربع مباريات أيضًا الخمس يستضيف الاتحاد المصراتي، ويستملعب أبوسليم المدينة يتبارى مع أبوسليم، وعلى ملعب مدينة درنة الصقور يحل ضيفًا على دارنس، وعلى ملعب بنينا الهلال يلتقي التحدي.

الأحد 4 ديسمبر
ستقام مباراتين، على ملعب الزاوية أساريا يلتقي الاتحاد، وعلى ملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي الأهلي بنغازي، كما حددت أيضا موعد مباراتين مؤجلتين من الأسبوعين الثالث والرابع.

الثلاثاء 6 ديسمبر
على ملعب مصراتة السويحلي يستضيف الأهلي طرابلس، ويحل فريق الصقور الأربعاء 7 ديسمبر ضيفا على ملعب البيضاء أمام الأخضر.

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