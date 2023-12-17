نودلز بالتونة

القاهرة - بوابة الوسط

النودلز بالتونة والخضار وجبة سريعة التحضير، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، لذلك فهي مناسبة للرجيم، حيث تساعدك في الشعور بالشبع فترة أطول.

المكونات

علبة تونة مصفاة

ملعقة كبيرة كرفس

ثوم مهروس

كوب من الفاصولياء

حبة فلفل أخضر مقطع شرائح طولية

كوب ملفوف مقطع شرائح صغيرة

بصل أخضر مقطع شرائح

جزر شرائح طولية

كيس نودلز

لتر ماء

1/2 ملعقة زيت نباتي

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة خل أرز

ملعقة كبيرة صويا صوص

طريقة التحضير

- في إناء به ماء مغلي وملح وزيت، اسلقي النودلز حتى ينضج، ثم اغسليه وصفيه، واتركيه جانبا.

- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

- اضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لدقيقة.

- بعد ذلك اضيفي البصل الأخضر والجزر والفلفل الأخضر والفاصوليا، وقلبي بسرعة حتى يطرى الخضار، ثم اضيفي خل الأرز والصويا صوص.

- تبلي الخضار بالملح والفلفل، ثم اضيفي النودلز والتونة وقلبي لدقيقتين، ثم أطفئي النار، واسكبيه في أطباق، وقدميه ساخناً.