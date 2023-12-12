قرع عسل مشوي

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير القرع العسلي المشوي بالتوابل والأعشاب، وصفة شهية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك، تعلميها معنا وقدميها لعائلتك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

50 غرام سكر بني.

20 غرام كزبرة خضراء مقطعة.

500 غرام قرع عسلي مقطع.

100 غرام ثوم مهروس.

30 غرام بهارات.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

20 غرام بقدونس طازج ومقطع.

طريقة التحضير

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم قومي بخلط جميع المكونات مع زيت الزيتون في وعاء.

- ثم قومي بوضع الخليط في صينية ثم ادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة وقومي برفع القرع من الفرن وضعيه في طبق التقديم.