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طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 01:32 مساء
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»
بوصفة مميزة حضري طبق كازا باستا الشهية (أرشيفية: الإنترنت)
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تعد الباستا أو المكرونة من الأكلات الشهية التي يفضلها عديد الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بوصفات مختلفة ومميزة ومن هذه الوصفات «كازا باستا» أو «فتة المكرونة» وهي أكلة إيطالية سهلة ولذيذة يمكنك تحضيرها في المنزل على مائدة الطعام كوجبة للغداء حسب موقع «شملولة».

المكونات:
- ملح.
- 3 ملاعق كبيرة من الباستا.
- 1 حبة بصل مقطعة شرائح.
- 400 جراما باذنجان مقطع شرائح.
- 5 فصوص ثوم مقطع ناعم.
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار.
- أوراق الزعتر الطازجة.
- 2 ونصف كوب طماطم باساتا.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- فلفل أسود.
- حفنة من أوراق الريحان.
- 200 جراما جبنة فيتا.
- جبن البارميزان المبشور جيدا للتقديم.

طريقة التحضير:
- تسلق المكرونة وتصفى، واحتفظي بنصف كوب من ماء سلق المكرونة.
- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل والباذنجان ويُطهى لمدة سبع دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا قليلا.
- يُضاف الثوم ورقائق الفلفل وأوراق الزعتر ويُطهى لمدة ثلاث دقائق أخرى

-باستا فور تشيز
-باستا أرابياتا إيطالية

- يُضاف الباساتا والسكر وماء المكرونة ويتبل بالملح والفلفل.
- يُترك على نار خفيفة لمدة خمس دقائق، ثم يقلب خلال معظم أوراق الريحان.
- للتقديم، تُسكب الصلصة فوق المكرونة، ثم تُغطى بجبنة الفيتا والبارميزان وأوراق الريحان المتبقية.
 

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