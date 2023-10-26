  • Alwasat News
Atwasat

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 09:52 صباحا
طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ
تتبيلة مميزة لصينية بطاطس بالفراخ شهية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

صينية البطاطس بالفراخ من الأطباق المصرية الشهيرة، ويمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسريعة، نقدم لك طريقة تحضيرها وسر تتبيلتها المميزة حسب موقع «شملولة».

المكونات
- دجاجة بحجم 1 كيلوغرام مغسولة ومقطعة 4 أجزاء.
- 4 حبات جزر متوسطة الحجم مقطعة شرائح.
- 1 حبة فلفل أخضر حلو كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 2 حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 1 ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» ثوم مقطع.
- 3 حبات بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 3 حبات بطاطس كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 1كوب كبير ماء دافئ.
- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
2 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
1 ملعقة صغيرة كاري.

طريقة التحضير
- نحضر دجاجة بحجم 1 كيلوغرام ونغسلها بالماء ثم نصفيها ونجففها جيدًا ونقطعها لـ4 أجزاء .
- نحضر إناء كبيرا لتجهيز الخضروات، نقطع فيه الجزر، والفلفل الأخضر الحلو، والطماطم، والثوم، والبصل، والبطاطس إلى شرائح، ثم نقلبها معًا حتى تختلط جميعها.
- نحضر صينية لوضع الدجاج، وخليط الخضروات.
- نحضر إناء كبيرا جديد لتحضير التتبيلة، نضع فيه بهارات الدجاج، والملح، والكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة الناعمة، والقرفة المطحونة، الكاري، ونقوم بتقليبهم معًا حتى يختلطوا.

-سمبوسك الفراخ بالأعشاب
-بالفيديو: الأرز بالفراخ على الطريقة الصينية

- نحضر الدجاج المقطع، ونقلبهم في التتبيلة حتى يتغطى بها تمامًا.
- نضع قطع الدجاج المتبل في الصينية على طبقة خليط الخضروات، ونرش المتبقى من خليط التتبيلة، ونقلب محتويات الصينية معًا حتى تختلط، ثم نضع زيت الزيتون، والماء الدافئ.
- ندخل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة حتى تنضج.
ويمكن بعد ذلك تقديم صينية البطاطس بالفراخ بجانب الأرز .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دجاج بصلصة السيزر
دجاج بصلصة السيزر
طاجين حوت مشوي حار
طاجين حوت مشوي حار
فطيرة شاورما الدجاج
فطيرة شاورما الدجاج
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل
طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن
طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شكشوكة بيض حارة بالطماطم
شكشوكة بيض حارة بالطماطم...
أرز بالبرتقال
أرز بالبرتقال...
بطاطا بالعسل
بطاطا بالعسل...
حواوشي التونة والفلفل الملون
حواوشي التونة والفلفل الملون...
دجاج بصلصة السيزر
دجاج بصلصة السيزر...
المزيد
طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ...
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن...
طريقة عمل عرق الروستو
طريقة عمل عرق الروستو...
طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن
طريقة عمل الموزة المشوية في الفرن...
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل
طريقة عمل الخبز التركي في المنزل...
المزيد