طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ...

صينية البطاطس بالفراخ من الأطباق المصرية الشهيرة، ويمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسريعة، نقدم لك طريقة تحضيرها وسر تتبيلتها المميزة حسب موقع «شملولة».
المكونات
- دجاجة بحجم 1 كيلوغرام مغسولة ومقطعة 4 أجزاء.
- 4 حبات جزر متوسطة الحجم مقطعة شرائح.
- 1 حبة فلفل أخضر حلو كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 2 حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 1 ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» ثوم مقطع.
- 3 حبات بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 3 حبات بطاطس كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- 1كوب كبير ماء دافئ.
- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
2 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
1 ملعقة صغيرة كاري.
طريقة التحضير
- نحضر دجاجة بحجم 1 كيلوغرام ونغسلها بالماء ثم نصفيها ونجففها جيدًا ونقطعها لـ4 أجزاء .
- نحضر إناء كبيرا لتجهيز الخضروات، نقطع فيه الجزر، والفلفل الأخضر الحلو، والطماطم، والثوم، والبصل، والبطاطس إلى شرائح، ثم نقلبها معًا حتى تختلط جميعها.
- نحضر صينية لوضع الدجاج، وخليط الخضروات.
- نحضر إناء كبيرا جديد لتحضير التتبيلة، نضع فيه بهارات الدجاج، والملح، والكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة الناعمة، والقرفة المطحونة، الكاري، ونقوم بتقليبهم معًا حتى يختلطوا.
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- نحضر الدجاج المقطع، ونقلبهم في التتبيلة حتى يتغطى بها تمامًا.
- نضع قطع الدجاج المتبل في الصينية على طبقة خليط الخضروات، ونرش المتبقى من خليط التتبيلة، ونقلب محتويات الصينية معًا حتى تختلط، ثم نضع زيت الزيتون، والماء الدافئ.
- ندخل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة حتى تنضج.
ويمكن بعد ذلك تقديم صينية البطاطس بالفراخ بجانب الأرز .
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