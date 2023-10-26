طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ

القاهرة - بوابة الوسط

صينية البطاطس بالفراخ من الأطباق المصرية الشهيرة، ويمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسريعة، نقدم لك طريقة تحضيرها وسر تتبيلتها المميزة حسب موقع «شملولة».

المكونات

- دجاجة بحجم 1 كيلوغرام مغسولة ومقطعة 4 أجزاء.

- 4 حبات جزر متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

- 1 حبة فلفل أخضر حلو كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

- 2 حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

- 1 ملعقة كبيرة «ملعقة طعام» ثوم مقطع.

- 3 حبات بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

- 3 حبات بطاطس كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

- 1كوب كبير ماء دافئ.

- 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة كاري.

طريقة التحضير

- نحضر دجاجة بحجم 1 كيلوغرام ونغسلها بالماء ثم نصفيها ونجففها جيدًا ونقطعها لـ4 أجزاء .

- نحضر إناء كبيرا لتجهيز الخضروات، نقطع فيه الجزر، والفلفل الأخضر الحلو، والطماطم، والثوم، والبصل، والبطاطس إلى شرائح، ثم نقلبها معًا حتى تختلط جميعها.

- نحضر صينية لوضع الدجاج، وخليط الخضروات.

- نحضر إناء كبيرا جديد لتحضير التتبيلة، نضع فيه بهارات الدجاج، والملح، والكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة الناعمة، والقرفة المطحونة، الكاري، ونقوم بتقليبهم معًا حتى يختلطوا.

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- نحضر الدجاج المقطع، ونقلبهم في التتبيلة حتى يتغطى بها تمامًا.

- نضع قطع الدجاج المتبل في الصينية على طبقة خليط الخضروات، ونرش المتبقى من خليط التتبيلة، ونقلب محتويات الصينية معًا حتى تختلط، ثم نضع زيت الزيتون، والماء الدافئ.

- ندخل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة حتى تنضج.

ويمكن بعد ذلك تقديم صينية البطاطس بالفراخ بجانب الأرز .