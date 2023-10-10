كرات المفروم بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الأوروبي اخترنا لك طريقة سهلة ولذيذة لتحضير كرات اللحم المفروم المحشو بالموتزاريلا، يمكنك تحضيرها وتقديمها مع طبق من الباستا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بيضة صغيرة.

ملح وفلفل.

1/2 كوب بقسماط.

1/2 ملعقة ثوم بودر.

1/2 كيلو لحم مفروم.

1/2 كوب جبن موتزاريلا.

ثوم وبصل بودر.

طريقة التحضير

- اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة والثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل جيدا.

- شكّلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموتزاريلا وكوريها مرة أخرى.

- ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً وتحمر لمدة 45 دقيقة تقريبا وقدميها مع الباستا وصوص الطماطم.