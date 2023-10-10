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كرات المفروم بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 01:43 مساء
كرات المفروم بالموتزاريلا
طريقة سهلة ولذيذة لتحضير كرات اللحم المفروم المحشو بالموتزاريلا (الإنترنت)
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من المطبخ الأوروبي اخترنا لك طريقة سهلة ولذيذة لتحضير كرات اللحم المفروم المحشو بالموتزاريلا، يمكنك تحضيرها وتقديمها مع طبق من الباستا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
بيضة صغيرة.
ملح وفلفل.
1/2 كوب بقسماط.
1/2 ملعقة ثوم بودر.
1/2 كيلو لحم مفروم.
1/2 كوب جبن موتزاريلا.
ثوم وبصل بودر.

طريقة التحضير
- اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة والثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل جيدا.

- شكّلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموتزاريلا وكوريها مرة أخرى.

- ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً وتحمر لمدة 45 دقيقة تقريبا وقدميها مع الباستا وصوص الطماطم.

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