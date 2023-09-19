شرائح خبز بالبصل...

شرائح الخبز مع البصل من أشهي المقبلات المحببة للجميع، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
¼ ملعقة صغيرة ملح.
80 غرام زبدة مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
3 فصوص ثوم مقشر ومهروس.
ملعقة كبيرة أوراق معدونس مفرومة ناعما جدا.
4 شرائح خبز (من أي نوع حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- نخلط الزبدة، المعدنوس، الثوم والملح معا بواسطة شوكة حتى تتجانس جيدا.
- بواسطة سكين نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط ونضعها في صينية تصلح للفرن.
- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لمدة سبع دقائق حتى يتحمر الخبز ثم نخرجها وتقدم.
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