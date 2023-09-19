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شرائح خبز بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 01:43 مساء
شرائح خبز بالبصل
شرائح الخبز مع البصل من أشهي المقبلات المحببة للجميع، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا (الإنترنت)
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شرائح الخبز مع البصل من أشهي المقبلات المحببة للجميع، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
¼ ملعقة صغيرة ملح.
80 غرام زبدة مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
3 فصوص ثوم مقشر ومهروس.
ملعقة كبيرة أوراق معدونس مفرومة ناعما جدا.
4 شرائح خبز (من أي نوع حسب الرغبة).

طريقة التحضير
- نخلط الزبدة، المعدنوس، الثوم والملح معا بواسطة شوكة حتى تتجانس جيدا.

- بواسطة سكين نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط ونضعها في صينية تصلح للفرن.

- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لمدة سبع دقائق حتى يتحمر الخبز ثم نخرجها وتقدم.

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