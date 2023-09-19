شرائح خبز بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط

شرائح الخبز مع البصل من أشهي المقبلات المحببة للجميع، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

¼ ملعقة صغيرة ملح.

80 غرام زبدة مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

3 فصوص ثوم مقشر ومهروس.

ملعقة كبيرة أوراق معدونس مفرومة ناعما جدا.

4 شرائح خبز (من أي نوع حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- نخلط الزبدة، المعدنوس، الثوم والملح معا بواسطة شوكة حتى تتجانس جيدا.

- بواسطة سكين نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط ونضعها في صينية تصلح للفرن.

- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لمدة سبع دقائق حتى يتحمر الخبز ثم نخرجها وتقدم.