كبسة بالدجاج والصنوبر

القاهرة - بوابة الوسط

الكبسة من الأطباق الخليجية الشهيرة، ولها طرق تحضير كثيرة ومختلفة، حيث يمكن تقديمها باللحم أو الدجاج، وفي بعض البلدان يقدمونها بالكبد والمكسرات وحتى الأسماك. تعرفي اليوم على طريقة تحضيرها بالدجاج، وأعديها في مطبخك بسهولة وفق موقع «هي».

المكونات

دجاجة كاملة.

7 غرامات هيل أخضر.

20 غرام فلفل أبيض.

غرام زعفران.

5 غرامات فلفل أسود.

5 غرامات كمون.

3 غرامات جوزة الطيب.

غرامان قرنفل.

غرامان فلفل أسود كامل.

5 غرامات مسحوق الكزبرة.

150 غرام بصل.

75 غرام صلصة طماطم.

300 غرام طماطم طازجة.

250 غرام فليفلة.

600 غرام أرز بسمتي.

150 ملل زيت نباتي.

5 غرامات حامض مجفف.

25 غرام صنوبر.

25 غرام لوز.

غرام أوراق الغار.

عودا قرفة.