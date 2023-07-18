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فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 12:29 مساء
فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات
تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير فاهيتا الجمبري الشهية بالفلفل الملون (الإنترنت)
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تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير فاهيتا الجمبري الشهية بالفلفل الملون في 5 خطوات سهلة وبسيطة، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
ملح وفلفل أسود وكمون، حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون (شطة).
بصلة مقطعة شرائح.
ثمرتا فلفل ألوان مقطعتان.
كوبا جمبري مقشر متوسط الحجم.

طريقة التحضير
- ضعي ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على النار حتى يسخن.
- اضيفي الفلفل الملون وشرائح البصل إلى المقلاة وقلبي لمدة ٥ دقائق حتى تذبل وأزيلي هذه المحتويات من المقلاة وضعيها جانبا.
- استخدمي الزيت المتبقي لتحمير الجمبري في المقلاة وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيّا، ثم أضيفي الفلفل الملون والبصل مرة أخرى إلى المقلاة.
- قومي بوضع الملح والفلفل الأسود والكمون وامزجيها جيدا ثم انزلي المقلاة من على النار، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.

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