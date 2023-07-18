فاهيتا الجمبري بالفلفل الملون في 5 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير فاهيتا الجمبري الشهية بالفلفل الملون في 5 خطوات سهلة وبسيطة، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود وكمون، حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون (شطة).

بصلة مقطعة شرائح.

ثمرتا فلفل ألوان مقطعتان.

كوبا جمبري مقشر متوسط الحجم.