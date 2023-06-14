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كانيلوني باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 09:31 صباحا
كانيلوني باللحم المفروم
طريقة تحضير الكانيلوني الشهي مع اللحم المفروم والمشروم وأعدّيه في مطبخك (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الكانيلوني الشهي مع اللحم المفروم والمشروم واعدّيه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
عجينة الكانيلوني
1/2 كوب دقيق
كوب حليب
2 بيضة
ملح وفلفل
٢/١ كيلو لحم مفروم
بصلة صغيرة مبشورة
كوب مشروم مقطع لقطع صغيرة
2 حبة فلفل أخضر مقطعة
حبة طماطم مقطعة زيت زيتون أو أي نوع زيت آخر
ملح وفلفل للتتبيل
جبن موتزاريلا

طريقة التحضير
- في وعاء، امزجي مكونات عجينة الكانيلوني التي تشبه الكريب تكون مائلة للسائل.
- أحضري طاسة صغيرة، مانعة للالتصاق، ضعي فيها قليل من زيت الزيتون وصُبي مغرفة من العجين حتى تتحمّر من أسفلها، واقلبيها على الوجه الآخر، وأخرجيه، وكرري العملية للحصول على عدد من الكريب.
- في طاسة أكبر حمري البصل والفلفل في زيت الزيتون مع اللحم المفروم والمشروم وتبلي بالملح والفلفل واتركي المزيج لينضج جزئيًا.
- أحضري الكريب واصنعي من كل واحدة لفافة محشوة بمزيج اللحم والمشروم والخضروات.
- أحضري صينية فرن مدهونة بالزيت ورصي لفائف الكريب وضعي على الوجه جبنة موتزاريلا أو صلصة الطماطم حسب رغبتك واتركيها في الفرن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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