كانيلوني باللحم المفروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكانيلوني الشهي مع اللحم المفروم والمشروم واعدّيه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

عجينة الكانيلوني

1/2 كوب دقيق

كوب حليب

2 بيضة

ملح وفلفل

٢/١ كيلو لحم مفروم

بصلة صغيرة مبشورة

كوب مشروم مقطع لقطع صغيرة

2 حبة فلفل أخضر مقطعة

حبة طماطم مقطعة زيت زيتون أو أي نوع زيت آخر

ملح وفلفل للتتبيل

جبن موتزاريلا