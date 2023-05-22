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سموثي الأناناس المنعش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 08:31 صباحا
سموثي الأناناس المنعش
طريقة تحضير عصير منعش ومغذي من الأناناس وحليب جوز الهند، (الإنترنت)
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السموثي هو الشراب البارد الذي يمكن تحضيره من عدة مكونات حسب الرغبة، فيما يبقى الحليب بأنواعه المختلفة والمحليات كالسكر والعسل أحد المكونات التي لا تغيب عن هذا المشروب المنعش الغني بالفوائد الصحية.

نقدم إليك طريقة تحضير عصير منعش ومغذي من الأناناس وحليب جوز الهند، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «المطبخ».

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المكونات
كوب حليب جوز هند لايت.
كوب أناناس مكعبات.
½ كوب كيوي مقطع مكعبات.
½ كوب خيار مقطع.
ملعقة صغيرة عسل.
ملعقة صغيرة بذور شيا.
مكعبات ثلج اختياري.

طريقة التحضير
- نضع الفواكه والخيار في الخلاط ونضيف حليب جوز الهند والعسل ونخلط كل المكونات معًا.
- ويمكنك إضافة الثلج ويقدم باردًا.

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