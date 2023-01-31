شيش طاووق الدجاج بالفلفل الملون

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير شيش طاووق الدجاج الشهي، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين تعمل على بناء الجسم وتقويته في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو صدور دجاج مخلية، مكعبات

1/4 كوب كبير عصير ليمون

1/4 كوب كبير زيت نباتي

3/4 كوب حليب زبادي

4 فصوص ثوم متوسطة، مفرومة

ملعقتان صغيرتان معجون طماطم (صلصة طماطم جاهزة)

ملعقة ونصف ملح

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ثمرتا بصل مقطعة قطع كبيرة

ثمرة فلفل أخضر رومي، مقطعة قطعًا كبيرة

كوب كبير معدنوس مقطع