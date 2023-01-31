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شيش طاووق الدجاج بالفلفل الملون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 04:58 مساء
شيش طاووق الدجاج بالفلفل الملون
طريقة سهلة لتحضير شيش طاووق الدجاج الشهي (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير شيش طاووق الدجاج الشهي، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين تعمل على بناء الجسم وتقويته في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو صدور دجاج مخلية، مكعبات
1/4 كوب كبير عصير ليمون
1/4 كوب كبير زيت نباتي
3/4 كوب حليب زبادي
4 فصوص ثوم متوسطة، مفرومة
ملعقتان صغيرتان معجون طماطم (صلصة طماطم جاهزة)
ملعقة ونصف ملح
ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ثمرتا بصل مقطعة قطع كبيرة
ثمرة فلفل أخضر رومي، مقطعة قطعًا كبيرة
كوب كبير معدنوس مقطع

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الليمون والزيت والزبادي والثوم والطماطم والملح والزعتر والقرفة ويقلب المزيج جيدًا.
- توضع مكعبات الدجاج في مزيج الزبادي والتوابل، ويقلب برفق حتى تمام الاختلاط ثم توضع قطع الدجاج بالتتبيلة في كيس بلاستيك محكم الغلق ثم يوضع الكيس في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- تسخن الشواية الكهربائية ثم تدهن صينية الشواية بالقليل من الزيت.
- توضع قطع الدجاج ثم البصل والفلفل ثم قطع الدجاج مرة أخرى في أسياخ الشوي.
- توضع أسياخ شيش طاووق على الشواية وتترك لمدة 5 دقائق لكل جانب.
- يوضع شيش طاووق في طبق التقديم ثم يزين بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.

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