كفتة تركية

القاهرة - بوابة الوسط

الكفتة القبرصية من الأطباق المميزة والشهيرة في تركيا، وأصلها من جزيرة قبرص لذيذة جدا، تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة لا تحتاج إلا لدقائق معدودة في تحضيرها.. تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

-500 غرام لحمة مفرومة ناعمة

- حبة كبيرة: بطاطا مبشورة - بصل أبيض مفروم

- خبز صمون أو فينو منقوع في الماء ومصفى

- ½ باقة بقدونس مفرومة

- بيضة

- ¾ كوب زيت نباتي للقلي

- ½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - هيل - زنجبيل - بهارات لحمة