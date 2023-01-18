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كفتة تركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 02:35 مساء
كفتة تركية
الكفتة القبرصية من الأطباق المميزة والشهيرة في تركيا (الإنترنت)
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الكفتة القبرصية من الأطباق المميزة والشهيرة في تركيا، وأصلها من جزيرة قبرص لذيذة جدا، تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة لا تحتاج إلا لدقائق معدودة في تحضيرها.. تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
-500 غرام لحمة مفرومة ناعمة
- حبة كبيرة: بطاطا مبشورة - بصل أبيض مفروم
- خبز صمون أو فينو منقوع في الماء ومصفى
- ½ باقة بقدونس مفرومة
- بيضة
- ¾ كوب زيت نباتي للقلي
- ½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - هيل - زنجبيل - بهارات لحمة

طريقة التحضير
- نعصر البطاطا جيدا ونخلصها من مائها ثم نضع اللحم في وعاء ونضيف فوقه البيضة والخبز والبطاطا المصفاة والبصل والبقدونس والملح والفلفل والهيل والزنجبيل وبهارات اللحم، ونعجن جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متساوية في القياس ونصفها في صينية حتى انتهاء تشكيل كامل الكمية، ثم نضع الزيت النباتي في وعاء، وعلى نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نضيف أصابع الكفتة ونتركها لمدة 10 دقائق ونقلب حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح جاهزة للتقديم.

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