كوكيز بالشوفان والتمر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كوكيز اللوز بالتمر بسعرات حرارية قليلة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب شوفان مطحون

كوب دقيق كامل

كوب سكر بني

كوب لوز

كوب زبيب

10 إلى 15 تمرة منزوعة النوى

بيضتان

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح