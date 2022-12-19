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كوكيز بالشوفان والتمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
كوكيز بالشوفان والتمر
استمتعي بحلوى الكوكيز الشهية بسعرات حرارية قليلة (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كوكيز اللوز بالتمر بسعرات حرارية قليلة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب شوفان مطحون
كوب دقيق كامل
كوب سكر بني
كوب لوز
كوب زبيب
10 إلى 15 تمرة منزوعة النوى
بيضتان
ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
ملعقة كبيرة فانيليا
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- توضع جميع المكونات في الكبة وتضرب جيدًا حتى تتجانس.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت.
- يشكل على هيئة أقراص متوسطة الحجم، وترص في الصينية.
- تدخل الفرن لمدة من 12 إلى 15 دقيقة وحتى تنضج وتخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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