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7 قتلى و«سيل من النيران»..مسيرات روسية تقصف محطة وقود في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 09:39 مساء
7 قتلى و«سيل من النيران»..مسيرات روسية تقصف محطة وقود في أوكرانيا
رجال الإطفاء يخمدون النيران في موقع هجوم المسيرات في خاركيف بشرق أوكرانيا. (أ ف ب)
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قُتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، وتسببت بـ«سيل من النيران» في شارع وتدمير أكثر من عشرة منازل.

وأفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف بأنّ مسيّرات من طراز شاهد إيرانية الصنع «أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً»، مضيفاً أنّ الحريق امتد على مساحة كبيرة ودفع الى إجلاء حوالى خمسين شخصاً، بحسب «فرانس برس».

مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال
قُتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في السابعة من العمر والآخر في الرابعة، إضافة الى رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر تقريباً، بحسب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقالت ناتاليا، وهي من أقارب الضحايا «اتصلت والدة زوجي وقالت إن النيران مشتعلة ثم عاودت الاتصال وبدأت تصرخ بأن النيران قد امتدت في المنزل. سمعنا الصرخات الأخيرة... وفقدنا الاتصال بها». تمكن أولكسندر لاغوتين من النجاة بعدما هرب من النيران. وقال «سمعنا دوياً واشتعلت النيران، وخلال خمس دقائق امتد سيل من النيران».

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واوضح سيرغي بولفينوف، وهو مسؤول في شرطة خاركيف «كانت عائلة متواجدة في أحد المنازل، مكونة من خمسة أفراد. الوالدان وأطفالهما الثلاثة. ماتوا جميعاً، احترقوا أحياء. وفي مبنى آخر كان رجل مشلول ترعاه زوجته. ماتا أيضاً حرقاً». وأشار الى أن حوالى 3800 طن من الوقود كانت مخزنة في المحطة.

 كتلة جهنمية منصهرة
وأضاف بولفينوف «تحول الشارع بأكمله إلى كتلة جهنمية منصهرة. اختلط الوقود بالثلج وبدأ بالاشتعال وامتدت النيران إلى المنازل الواقعة على طرفي الشارع». وأعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن سخطه على تلغرام بالقول إن «غضبنا مطلق. دفع هؤلاء الناس الثمن».

ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في خاركيف وفي مدينة فيليكي بورلوك الواقعة إلى الشرق. وقال حاكم منطقة خاركيف إنّ الضربات طالت مناطق مدنية في المدينتين.

كما قتل شخصان وأصيب آخران في ضربة روسية على قرية فيليتينسكي في منطقة خيرسون جنوباً، بحسب الإدارة الإقليمية. واستهدفت مسيرات روسية أوديسا المطلّة على البحر الأسود، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بشظايا الآليات المتحطمة، وفقًا للحاكم أوليغ كيبر. وأضاف أن الضربات أدت إلى تدمير منشآت صناعية في إسماعيل الواقعة على نهر الدانوب.

وأكد سلاح الجو اعتراض 23 مسيرة من أصل 31 أطلقتها روسيا على منطقتي خاركيف وأوديسا.

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