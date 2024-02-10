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7 قتلى في غارات روسية على خاركيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 09:47 صباحا
7 قتلى في غارات روسية على خاركيف الأوكرانية
عناصر إغاثة وسط حطام مبنى دمر في ضربة روسية في منطقة سومي, 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية الأوكرانية)
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قُتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت، في غارات ليلية روسية بطائرات من دون طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف، عبر حسابه على تطبيق «تلغرام»، «للأسف، ارتفع عدد قتلى هجمات المحتل على خاركيف إلى سبعة»، مضيفا «من بينهم ثلاثة أطفال: طفل عمر 7 سنوات، وطفل عمره 4 سنوات، ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر تقريباً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، أشار رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، إلى أنّ مسيّرات من طراز شاهد إيرانية الصنع «أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً»، مضيفاً أنّ الحريق غطى مساحة كبيرة وأدى إلى إخلاء المدينة من حوالي خمسين شخصاً.

«تدمير بنية تحتية حساسة»
كذلك، أوضح المدعي العام الإقليمي في خاركيف أولكسندر فيلاشكوف، أنّ «ثلاث مسيّرات ضربت منطقة نيميشليانسكي في خاركيف. وتمّ تدمير بنية تحتية حساسة»، في إشارة إلى محطة الوقود، وقال إنّ «كمية كبيرة من الوقود (تسرّبت)... ما يفسّر سبب فظاعة الحريق».

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ونقلت صحيفة «سوسبلين»، عن رئيس شرطة خاركيف فولوديمير تيموشكو، قوله «عند الساعة 6,00 صباحاً، كانت محاولات إخماد النيران مستمرّة، ودُمّر 14 منزلاً».

ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات الليلية في خاركيف، وفي مدينة فيليكي بورلوك الواقعة إلى الشرق.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف، إنّ الضربات طالت مناطق مدنية في المدينتين.

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