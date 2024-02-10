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ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 08:28 صباحا
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) وسلفه دونالد ترامب. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن خليفته الرئيس جو بايدن «لا يعلم أنه على قيد الحياة»، وذلك على خلفية تعليقات أطلقها المحقق الخاص روبرت هور حول صحة جو بايدن العقلية.

وشكّل تقرير هور فرصة لترامب (77 عاما)، الذي يُرجح أن يُواجه بايدن مرة أخرى في نوفمبر، ولطالما وجه انتقادات إليه تتعلق بقدراته العقلية والجسدية، إذ قال في حديثه مساء الجمعة إلى تجمع لأعضاء لوبي السلاح (الجمعية الوطنية للأسلحة - إن آر إيه) في ولاية بنسلفانيا: «لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

كما نشر ترامب على شبكته الاجتماعيّة «تروث سوشيال» خريطة زائفة للشرق الأوسط، يحل فيها اسم المكسيك محل اسم مصر. وفي أسفل الخريطة، كُتبت عبارة «المصدر: جو بايدن»، وذلك في إشارة ارتكاب بايدن أحد أخطائه المعتادة. فردًا على سؤال حول الوضع في قطاع غزة، أشار بايدن إلى «الرئيس المكسيكي السيسي»، وهو كان يريد الإشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

وفي يناير، نشر ترامب مقطعا انتخابيا ساخرا يعتمد على صور غير مواتية لمنافسه. ويُصور الفيديو البيت الأبيض على أنه «دار للمُسنين مُريحة يشعر سكانها وكأنهم رؤساء».

وبرأ المحقق روبرت هور بايدن في قضية الوثائق السرية، لكنه وصف الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا بأنه «رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة».

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