قتيلان بانفجار قرب مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عنصرا أمن وأصيب تسعة بجروح بانفجار وقع الخميس خارج مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني إقليمي.

وأفاد مسؤول من قوة «باكستان ليويز» شبه العسكرية في بلوشستان لوسائل الإعلام في رسالة نصية بـ«وقع انفجار في بلدة لاجا استشهد فيه اثنان من عناصرنا وأصيب تسعة آخرون بجروح».

الباكستانيون أمام صناديق الاقتراع

أدلى ملايين الباكستانيين بأصواتهم، اليوم الخميس، في انتخابات تشريعية تشوبها اتهامات بالتزوير، إذ يقبع سياسي يحظى بشعبية واسعة في السجن بينما يرجح فوز المرشح المفضل بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي خطوة تفاقم المخاوف حيال نزاهة الاقتراع، أعلنت السلطات تعليق خدمات الهواتف المحمولة عبر البلاد «للمحافظة على القانون والنظام «بعد حملة انتخابية شهدت أعمال عنف دامية بينها انفجاران الأربعاء أسفرا عن مقتل 28 شخصا. وتوقعت الاستطلاعات أن تكون نسب المشاركة منخفضة في أوساط الناخبين المؤهلين للتصويت بعد حملة انتخابية باهتة خيم عليها سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان والسجالات بين حزبه «حركة إنصاف» والمؤسسة العسكرية.

ويُتوقع أن يفوز حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز» بمعظم المقاعد اليوم الخميس، مع إشارة محللين إلى أن مؤسسه نواز شريف البالغ 74 عاما نال رضا الجنرالات.