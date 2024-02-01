تحرير الرهائن المحتجزين في مصنع أميركي بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

حررت الشرطة التركية، الخميس، مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح في مصنع تابع لشركة «بروكتر أند غامبل» الأميركية العملاقة بالقرب من أسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحافيين «عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن»، مضيفا أنه جرى اعتقال المهاجم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة «دمير أورين» التركية للأنباء أن مسلحًا احتجز عاملين في مصنع لشركة «بروكتر آند غامبل» الأميركية في شمال غرب تركيا رهائن، فيما يبدو أنه احتجاج على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى اعتقاد بأن سبعة أشخاص احتجزوا رهائن، ستة رجال وامرأة، حيث أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام محلية رجلاً داخل المصنع ملثّما بالوشاح الفلسطيني، ويحمل سلاحًا في يد ويشير بالأخرى بعلامة النصر، أمام حائط مرسوم عليه علم تركي وآخر فلسطيني، ومكتوب عليه هتاف لدعم غزة.