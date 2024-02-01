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«الأونروا»: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 05:12 مساء
«الأونروا»: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير
مقر وكالة الأنروا في غزة. (الإنرتنت)
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» اليوم الخميس أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الجاري، حيث يشهد القطاع المحاصر عدوانا متواصلا من قبل قوات الاحتلال المدعومة عسكريا وسياسيا من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة «إكس»: «إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير» الجاري.

ويأتي إعلان الوكالة الأممية بعدما أوقفت الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة تمويل «الأونروا»، دعما لمزاعم الاحتلال بشأن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

واستجابت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا لمطالب قوات الاحتلال بشأن قطع تمويل الوكالة وإيقاف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة تأتي في سياق الدعم الغربي المستمر لقوات الاحتلال.

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