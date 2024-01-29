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واشنطن تتحدث عن «إنجاز مهم» لإبرام اتفاق بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 11:45 مساء
واشنطن تتحدث عن «إنجاز مهم» لإبرام اتفاق بشأن غزة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت)
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عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.

وقال بلينكن للصحافيين: «أُنجز عمل مهم جدا وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «حماس»: نريد «وقفًا شاملًا لإطلاق النار» في غزة وليس هدنة موقتة

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول رفيع في حماس إن الحركة تريد «وقف إطلاق نار شامل وكامل» في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة موقتة.

ونقلت «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو «نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة موقتة»، مشددا على أنه حين يتوّقف القتال «يمكن بحث باقي التفاصيل».

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