«حماس»: نريد «وقفًا شاملًا لإطلاق النار» في غزة وليس هدنة موقتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول رفيع في حماس الإثنين إن الحركة تريد «وقف إطلاق نار شامل وكامل» في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة موقتة.

ونقلت «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو «نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة موقتة»، مشددا على أنه حين يتوّقف القتال «يمكن بحث باقي التفاصيل».

أعلن رئيس الوزراء القطري في وقت سابق الإثنين عقب لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصريين أنه سيتم قريبا عرض مقترح على حركة حماس يتناول وقف القتال في قطاع غزة والإفراج عن «الأسرى» المحتجزين في قطاع غزة حيث يتوصل القتال والقصف العنيفان.

وعقد في باريس أمس الأحد اجتماع ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز ومسؤولي الاستخبارات المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري.

وقف القتال في غزة وإطلاق «الرهائن»

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في واشنطن اليوم خلال لقاء استضافه مركز «أتلانتيك كاونسل» للبحوث أنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق «الرهائن». وقال إنه تم إحراز «تقدم جيد» خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس.

وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يطلق بموجبها الرهائن النساء والأطفال أولا، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأوضح أن الأطراف «تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء».

وأشار إلى أن حماس قدّمت «مطلبا واضحا» بـ«وقف دائم لإطلاق النار قبل المفاوضات» وأن المقترح الحالي «قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل».

وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في هدنة طبّقت في نهاية نوفمبر وأفرج خلالها عن أكثر من مئة من نحو 250 أسيرا إسرائيليا في غزة، وعن معتقلين فلسطينيين من النساء والقصّر من السجون الإسرائيلية. كما عّلق القتال لأسبوع وأدخلت مساعدات إلى غزة.

وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى

وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس الأحد نقلا عن مسؤولين مصريين عن تقديم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.

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وأضافت الجريدة أن العرض الجديد يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى من أجل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إطلاق «حماس» الجنديات الإسرائيليات الأسيرات

كما تضمن العرض في مرحلته الثانية، إطلاق «حماس» الجنديات الإسرائيليات الأسيرات، ومن ثم الجنود الأسرى، وتسليم جثث القتلى الإسرائيليين في غزة إلى تل أبيب.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن العرض الجديد يشمل أيضا حصول حماس على ضمانات دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأميركية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي.