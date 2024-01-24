مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول محلي أن لا ناجين في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، فيما كانت تقل 74 شخصًا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيًا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على «تلغرام»: «قُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة». وحسب وزارة الدفاع الروسية كان على متن الطائرة 65 أسير حرب أوكرانيًا وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين، وفق وكالة «فرانس برس».

تحطم طائرة عسكرية روسية

وقالت الوزارة في بيان: «قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديًا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين».

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

إلى ذلك، نقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «هذه المعلومات جديدة، لا يمكنني قول أي شيء». وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام يوثق حادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على «تليغرام»: «وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليًا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقًا».