تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز «إل-76» تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة: «قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديًا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

إلى ذلك، نقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «هذه المعلومات جديدة، لا يمكنني قول أي شيء». وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام يوثق حادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على «تليغرام»: «وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليًا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقًا».