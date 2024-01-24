بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الديمقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة على المحك، بعد فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

وقال بايدن، في بيان أصدره بعد فوز خصمه الجمهوري، إنه «من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلها على المحك»، حسب وكالة «فرانس برس».

فوز ترامب بالسباق الجمهوري في نيوهامبشر

وفاز ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء، ما يشكل خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أن فوز ترامب يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.