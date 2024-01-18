بايدن: الضربات الأميركية البريطانية ضد الحوثيين ستستمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة شنت، الخميس، ضربات جديدة في اليمن استهدفت صواريخ للحوثيين.

وبعدما أشار إلى ضربات نفذت ليل الأربعاء-الخميس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «قمنا بذلك مجددا هذا الصباح عبر ضرب صواريخ (...) نعتقد أنها كانت معدة للإطلاق في وقت وشيك في البحر الأحمر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ستدلي قريبا بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

بايدن: الضربات ضد الحوثيين ستستمر

وفي وقت سابق اليوم الخميس أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر «ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر».

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق العسكري لقوات الحوثي يحيى سريع المسؤولية عن هجوم على سفينة أميركية قبالة الساحل اليمني.

وقال سريع في تصريحات تلفزيونية إن القوات البحرية للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية «جينكو بيكاردي» في خليج عدن «بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ»، متعهدًا مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.