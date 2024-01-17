  • Alwasat News
Atwasat

باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 01:44 مساء
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران
جنود باكستانيون خلال دورية عند الحدود الباكستانية-الإيرانية في تفتان، فبراير 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

استدعت باكستان سفيرها في طهران ومنعت السفير الإيراني من العودة الى إسلام آباد في أعقاب قصف جوي نُسِب إلى إيران في منطقة حدودية بغرب البلاد أسفر عن مقتل طفلين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن «انتهاك إيران غير المبرر والفاضح لسيادة باكستان ليل أمس هو خرق للقانون الدولي وغايات ومبادئ شرعة الأمم المتحدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

باكستان تتهم إيران بقصف مناطق حدودية
واتهمت باكستان إيران بتنفيذ عمليات قصف جوي ليل الثلاثاء- الأربعاء على مناطق حدودية داخل أراضيها أدت إلى مقتل طفلين، وجاءت بعد ساعات من شن طهران ضربات صاروخية ضد أهداف في العراق وسورية.

ولم تعلق إيران رسميًا على هذه الأنباء. إلا أن وسائل إعلام إيرانية نقلت ليل الثلاثاء أن مقرين تابعين لجماعة «جيش العدل» التي تصنفها طهران «إرهابية» وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان، تعرضا لقصف «بالصواريخ والطائرات المسيَّرة وجرى تدميرهما»، دون أن تذكر مصدر هذه الأنباء أو مصدر إطلاق الصواريخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الإثنين- الثلاثاء أنه استهدف «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة»، مؤكدًا تدمير «مقر لجهاز الموساد الصهيوني» في إقليم كردستان العراق وتجمعات لتنظيم «داعش» في سورية.

باكستان تحذر من «تداعيات خطرة»
وأتت هذه الضربات التي ندد بها العراق والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، في سياق توتر متصاعد في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. كذاك، أتت بعد هجمات داخل إيران، أبرزها تفجيران انتحاريان في كرمان بجنوب البلاد مطلع يناير تبناهما تنظيم «داعش» وأديا الى مقتل نحو 90 شخصًا، وهجوم في ديسمبر أدى إلى مقتل 11 شرطيًا في راسك بمحافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق) الحدودية مع باكستان وأفغانستان، تبناه «جيش العدل» وأدى إلى مقتل 11 شرطيًا.

ولم تذكر الخارجية الباكستانية مكان «القصف الجوي الإيراني»، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه استهدف أماكن قريبة من بنجغور في محافظة بلوشستان بجنوب غرب باكستان، والتي تتشارك حدودا بطول نحو ألف كيلومتر مع إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن «هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول بتاتًا وقد تكون له تداعيات خطرة»، مضيفة أن الضربة داخل الأراضي الباكستانية مساء الثلاثاء «أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وجرح ثلاث فتيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
الصين تدعو إلى «ضبط النفس» بعد ضربة في باكستان نسبت إلى إيران
الصين تدعو إلى «ضبط النفس» بعد ضربة في باكستان نسبت إلى إيران
أوكرانيا: الانتصار على روسيا سيتطلب وقتا
أوكرانيا: الانتصار على روسيا سيتطلب وقتا
«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية بتايلاند
«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية بتايلاند
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024
زيلينسكي يعد بـ«تدمير» القوات الروسية في العام 2024...
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته...
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)...
المزيد
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران
باكستان تستدعي سفيرها في طهران بعد قصف جوي نسب إلى إيران...
بلينكن يتحدث عن «فرص كبيرة» لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط
بلينكن يتحدث عن «فرص كبيرة» لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء ......
لافروف يحضر اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة وأوكرانيا الأسبوع المقبل
لافروف يحضر اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة وأوكرانيا الأسبوع ......
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر
المعارضة تطالب بـ«إلغاء» الانتخابات الرئاسية في جزر القمر...
«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية بتايلاند
«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية ......
المزيد