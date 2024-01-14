وفد أميركي يصل تايوان اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يصل وفد أميركي تايوان، الوم الأحد، في زيارة غير رسمية غداة انتخابات مهمة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، على ما أعلن مكتب التمثيل الأميركي في تايبيه.

وسيجري الوفد المكلّف من إدارة جو بايدن محادثات مع «عدد من الشخصيات البارزة» غدا الإثنين، على ما قال المعهد الأميركي في تايبيه في بيان.

وسبق أن دعت تايوان الأحد الصين إلى «احترام نتائج الانتخابات الرئاسية» التي فاز بها في اليوم السابق لاي تشينغ-تي الذي تعهد حماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي من «تهديدات بكين وترهيبها».

ودعت وزارة الخارجية التايوانية في بيان «سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح».