سريلانكا تطلق أكثر من ألف سجين لمناسبة عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول في إدارة السجون بسريلانكا غاميني ديساناياك الإثنين إطلاق 1004 من السجناء، بموجب عفو رئاسي لمناسبة عيد الميلاد، من بينهم أشخاص محتجزون بسبب غرامات مستحقة.

وأعلنت كذلك سريلانكا ذات الأغلبية البوذية، في مايو عفوا جماعيا لمناسبة عيد فيساك الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته، حسب وكالة «فرانس برس».

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ونفذت الشرطة السريلانكية في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، عمليات مداهمة كبرى لمكافحة المخدرات وواجهت هذه الحملة انتقادات حادة من ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب عدم وجود أوامر قضائية وتحقيقات مسبقة.

30 ألف سجين بمنشآت لـ 11 ألف شخص

وأكدت الشرطة السريلانكية الأحد أنّها أوقفت نحو 13700 شخص يشتبه بإتجارهم بالمخدّرات إلى جانب 1100 مستهلك سيفرض عليهم الخضوع لبرنامج لإزالة السموم في مراكز الجيش.

وقالت الشرطة إنّ حملتها ستستأنف اعتبارا من 27 ديسمبر نظراً لانشغالها بضمان الأمن العام خلال الأعياد.

وتشتهر سجون الدولة الجزيرة باكتظاظها. ويوجد نحو 30 ألف سجين في منشآت مخصصة لـ 11 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء رسمي الجمعة.