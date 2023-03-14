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حكومة سريلانكا توافق على مشروع قانون لمكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 10:32 صباحا
حكومة سريلانكا توافق على مشروع قانون لمكافحة الفساد
متظاهرون سريلانكيون يحملون أعلام بلدهم على مبنى رئاسة الوزراء، خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبو. 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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وافق مجلس الوزراء السريلانكي على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الفساد، لتقديمه إلى البرلمان، حسب ما أعلن الناطق باسم المجلس، باندولا جوناوردانا.

وقال جوناوردانا للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون هو لبنة أساسية ضرورية مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.9 مليار دولار، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأشار جوناوردانا إلى موافقة مجلس الوزراء أيضا على إقامة مشروع تجريبي لمحطات الطاقة الشمسية العائمة في خزانين، بمنحة من كوريا بقيمة 6.8 مليار وون (الدولار يساوي 1.309وون).

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