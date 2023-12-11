الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية احتكاك في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت الفلبين سفير الصين، حسبما قالت وزارة الخارجية الإثنين، بعد يومين من الاحتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية، تيريسيتا دازا، الصحفيين، بأن الوزارة قُدّمت احتجاجات دبلوماسية «كما استُدعي السفير الصيني»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إعاقة عبور 3 زوارق حكومية

والسبت، اتهمت الفلبين، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر، لإعاقة عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

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وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إن «سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه في إعاقة مرور القوارب التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد قوارب الصيد».

وأضافت الوحدة الفلبينية أنها «تدين بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية».

بينما أشارت شبكة «سي سي تي في» الحكومية الصينية إلى أن «خفر السواحل في البلاد استخدم إجراءات المراقبة طبقاً للقانون بحق السفن الفلبينية التي اخترقت المياه المحيطة بالشعاب المرجانية».