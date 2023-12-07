فون دير لايين تؤكد اتفاق الاتحاد الأوروبي والصين على أهمية التوازن التجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية تحقيق التوازن التجاري بين الطرفين.

ونقلت وكالة « فرانس برس» تصريح فون دير لايين في مؤتمر صحفي ببكين بعد قمة أوروبية صينية «أنا سعيدة لأننا اتفقنا مع الرئيس شي جين بينغ على وجوب أن تكون التجارة متوازنة بيننا».

ووصلت فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس إلى بكين لعقد قمة مع الصين. وشددت رئيسة المفوضية على أن إعادة التوازن إلى المبادلات من مصلحة الصين أيضا، مضيفة أن على بكين الآن أن «تدرس بعناية» الخيارات المطروحة.

ولفتت فون دير لايين إلى أن العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين تضاعف خلال سنتين ليصل إلى رقم قياسي قدره 390 مليار يورو العام 2022. وتابعت أن «الخلل في التوازن واضح» إذ أن الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي أكبر بثلاثة أضعاف من الصادرات الأوروبية إلى الصين.

وأوضحت فون دير لايين أن تباطؤ الاقتصاد الصيني انعكس على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «اقتصادات كبرى أخرى تغلق أسواقها»، وهو ما كان له عواقب «هائلة» على السوق الأوروبية. مضيفة أن مشكلة «الفائض في قدرات» الصين الإنتاجية ومسألة الدعم الحكومي للشركات.

الدعوة إلى «منافسة نزيهة»

وأشارت المسؤولة الأوروبية التي تزور الصين للمرة الثانية هذه السنة إلى السيارات الكهربائية التي تنتجها الصين وهي موضع تحقيق باشرته المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر بشأن مساعدات تعتبر غير قانونية. وقالت «إننا في وسط هذا التحقيق، وسيستغرق الأمر بالتالي بعض الوقت»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وستبحث فون دير لايين وميشال مع محاوريهما الصينيين وبينهم الرئيس شي جين بينغ، مسألة أوكرانيا والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، في وقت تُتهم شركات صينية بمساعدة موسكو على الحصول على منتجات وتكنولوجيات تستخدمها في حربها على أوكرانيا.

حوار مكثف مع الصين

وسألت عن دور الصين في المفاوضات الجارية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، فشددت على أهمية المرحلة الحالية من المحادثات. وقالت إن «طريقة تصرف الصين في كوب28 ستشكل لحظة حاسمة».

وذكرت بأن الصين مسؤولة عن 28% من انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحترار، مقابل 7% للاتحاد الأوروبي. كذلك تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن تبحث مع محاوريها مسألة البرلمانيَّين الأوروبيين الخاضعَين لعقوبات صينية، مؤكدة «لطالما اعتبرت هذه العقوبات غير مبررة».