رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت السلطات في البيرو مساء الأربعاء الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي أودع الحبس في 2009 بعدما صدر بحقّه حُكم بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» الرئيس الأسبق يخرج من السجن قرابة الساعة 18:30 على متن شاحنة رمادية مرتدياً سترة سوداء وسروال جينز ويتنفّس بمساعدة أنبوب يصل بين أنفه وقارورة أوكسيجين حملتها ابنته.

وشقّت الشاحنة طريقها ببطء من السجن وسط حشد من أنصار فوجيموري الذين جاءوا للترحيب به.

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وفوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 إلى العام 2000، خرج من سجن بارباديلو في الضاحية الشرقية للعاصمة ليما غداة قرار أصدرته المحكمة الدستورية وأعادت فيه العمل بعفو رئاسي كان الرئيس الأسبق حصل عليه في 2017 قبل أن تبطله المحكمة العليا.

عفو رئاسي لأسباب إنسانية

وجلس فوجيموري في الشاحنة متوسّطاً ابنته كيكو التي ترشّحت ثلاث مرّات للانتخابات الرئاسية لكنّها خسرتها كلّها في الجولة الثانية، وابنه كينجي، رجل الأعمال، ولطالما دعا الاخوان فوجيموري السلطات إلى إطلاق والدهما.

وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات «كوماندوس» تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه «الحرب على الإرهاب» (1980-2000).

وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي لأسباب إنسانية وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق إلى السجن.

ويعاني الرئيس الأسبق بشكل متكرّر من مشاكل في الجهازين التنفّسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم.