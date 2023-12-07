  • Alwasat News
Atwasat

رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 10:21 صباحا
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري جالساً بين ابنيه كينجي وكيكو لدى خروجه من سجن باباديلو في الضاحية الشرقية لليما، في 6 ديسمبر 2023. (أ ف ب).
alwasat radio

أطلقت السلطات في البيرو مساء الأربعاء الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي أودع الحبس في 2009 بعدما صدر بحقّه حُكم بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» الرئيس الأسبق يخرج من السجن قرابة الساعة 18:30 على متن شاحنة رمادية مرتدياً سترة سوداء وسروال جينز ويتنفّس بمساعدة أنبوب يصل بين أنفه وقارورة أوكسيجين حملتها ابنته.

وشقّت الشاحنة طريقها ببطء من السجن وسط حشد من أنصار فوجيموري الذين جاءوا للترحيب به.

توقيف رئيس البيرو الأسبق في أميركا بموجب طلب تسليم بتهمة الفساد
المحكمة الدستورية في البيرو تأمر بإطلاق «فوجيموري»

وفوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 إلى العام 2000، خرج من سجن بارباديلو في الضاحية الشرقية للعاصمة ليما غداة قرار أصدرته المحكمة الدستورية وأعادت فيه العمل بعفو رئاسي كان الرئيس الأسبق حصل عليه في 2017 قبل أن تبطله المحكمة العليا.

عفو رئاسي لأسباب إنسانية
وجلس فوجيموري في الشاحنة متوسّطاً ابنته كيكو التي ترشّحت ثلاث مرّات للانتخابات الرئاسية لكنّها خسرتها كلّها في الجولة الثانية، وابنه كينجي، رجل الأعمال، ولطالما دعا الاخوان فوجيموري السلطات إلى إطلاق والدهما.

وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات «كوماندوس» تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه «الحرب على الإرهاب» (1980-2000).

وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي لأسباب إنسانية وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق إلى السجن.

ويعاني الرئيس الأسبق بشكل متكرّر من مشاكل في الجهازين التنفّسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يحصل على جائزة الخلال الذهبي
«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي

«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي
استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم جباليا

استشهاد جميع أفراد أسرة مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي بقصف إسرائيلي لمخيم ...
غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة

غوتيريس يحذر مجلس الأمن من تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر بسبب الأوضاع في غزة
شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة

شاهد.. «القسام» تدمر وتحرق دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية شمال غزة
بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز

بيلينغهام.. «الفتى الذهبي» يبدأ السير على طريق حصد الجوائز
السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت ...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فقدان مروحية عسكرية غيانية قرب الحدود مع فنزويلا
فقدان مروحية عسكرية غيانية قرب الحدود مع فنزويلا
الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث
الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث
مقتل 3 أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس قبل أن يُقتل
مقتل 3 أشخاص برصاص مسلح في لاس فيغاس قبل أن يُقتل
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»...
المزيد
إردوغان من أثينا: نأمل تدشين عهد جديد في العلاقات مع اليونان
إردوغان من أثينا: نأمل تدشين عهد جديد في العلاقات مع اليونان...
سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع تحليق طائرة «أوسبري»
سلسلة حوادث أودت بحياة عسكريين أميركيين تدفع واشنطن لمنع ......
قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا
قتيلان و5 جرحى نتيجة إطلاق نار بمدرسة في روسيا...
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن
رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن...
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا
تحديد 17مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا...
المزيد