انهيار تحالف دول الساحل الخمس بعد انسحاب تشاد وموريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال العضوان المتبقيان في تحالف مجموعة الساحل الخمس في غرب أفريقيا، الأربعاء، إنهما يمهدان الطريق لحل التجمع المناهض للتكفيريين، بعد مغادرة الدول الثلاث المؤسسة الأخرى.

وقالت تشاد وموريتانيا في بيان مشترك إنهما «أخذتا علما واحترمتا القرار السيادي» لبوركينا فاسو والنيجر بالانسحاب من التحالف على خطى مالي، وفق وكالة «فرانس برس».

إجراءات حل تحالف مجموعة الساحل الخمس

وأضافتا أنهما «ستنفذان الإجراءات اللازمة كافة وفقا للاتفاقية التأسيسية لمجموعة الخمس، لا سيما المادة 20». ويمكن حل التحالف بناء على طلب ثلاث دول أعضاء على الأقل.

وكانت تشاد وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا والتي تشكلت في العام 2017 للتصدي للجماعات المسلحة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن «ميتة» بعد رحيل مالي.

واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.