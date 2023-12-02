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تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 07:05 مساء
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)
تساقط الثلوج بكثافة كبيرة أدى إلى شل حركة القطارات في جنوب ألمانيا. (الإنترنت)
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تسبّب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا بجنوب ألمانيا بشلّ الحركة، وخاصة في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.

وأعلن المطار تعليق رحلاته حتى الساعة 12.00 (11,00 بتوقيت غرينتش) قبل أن يعلن تمديد الفترة حتى الساعة 06.00 من صباح الأحد (05.00 بتوقيت غرينتش) «بسبب استمرار تساقط الثلوج». وأكد ناطق باسم المطار تأثر 760 رحلة جوية، وفق «فرانس برس». 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتيمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت. ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم. 

 «تساقط الثلوج بكثافة استثنائية»
ونصحت شرطة المدينة خصوصاً «بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى»، بسبب «تساقط الثلوج بكثافة استثنائية». إلى ذلك أدّت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة السكك الحديد على نطاق واسع. 

وقالت شركة السكك الحديد «دويتشه بان» إن «محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا».  وتوقّفت الحركة على الخطوط الرئيسية التي تربط المدينة بمحيطها. وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، يُتوقع أيضًا أن تُلغى رحلات قطارات أو يتم تأخيرها، حسبما حذرت «دويتشه بان»، لافتةً إلى أنّ الاضطرابات قد تستمر طوال اليوم. 

إلى ذلك، أشارت شركة النقل العام في ميونيخ (MVG) إلى أنّ جزءًا كبيرًا من وسائل النقل العام وبينها حافلات وقطارات تخدم الضواحي وحافلات ترام توقفت أيضا في العاصمة البافارية. وأكدت أنّ حركة قطار الأنفاق قد تشهد بدورها إلغاء رحلات واضطرابات خلال النهار. 

350 تدخّلا مرتبطا بسوء الأحوال الجوية 
وأدى تساقط الثلوج إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم. وكتب بايرن في موقعه الرسمي «يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين». وكذلك أكد بايرن أنّ «مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الإلغاء». 

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وأعلنت شرطة المناطق الجنوبية الشرقية للمقاطعة القيام بـ350 تدخّلا مرتبطا بسوء الأحوال الجوية بين مساء الجمعة وصباح السبت. وأبلغت عن وقوع خمسة حوادث طرق، أدت إلى وقوع إصابات طفيفة. 

وتتساقط الثلوج على أجزاء كبيرة من ألمانيا حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر منذ أيام عدة. وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن تتساقط أكبر كميات من الثلوج السبت في ألغاو في جنوب بافاريا، وأن تراوح سماكتها بين 30 و40 سم. وأكدت أنّ المتساقطات ستنخفض تدريجياً في وقت متأخر من بعد الظهر.

وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في ميونيخ خلال الليل إلى أكثر من 40 سنتيمترا. (الإنترنت)
وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في ميونيخ خلال الليل إلى أكثر من 40 سنتيمترا. (الإنترنت)
رجل يسير قرب أشجار غطتها الثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرغ، غرب ألمانيا، 1 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
رجل يسير قرب أشجار غطتها الثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرغ، غرب ألمانيا، 1 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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