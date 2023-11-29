كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

القاهرة - بوابة الوسط

رد الملياردير إيلون ماسك على دعوة حركة «حماس» له لزيارة قطاع غزة، حيث قال إن الوضع خطير هناك، ولكنه على ثقة بازدهار القطاع مستقبلا.

ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع «إكس»، ذكر فيه أن «حماس» دعت ماسك لزيارة قطاع غزة. وكتب ماسك ردا على المنشور: «يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة في أن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف».

تشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة

وزار إيلون ماسك الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 نوفمبر، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وتأتى تلك الزيارة بعد اتهامات وجهت لماسك بمعاداة السامية، بعد رده المثير للجدل على أحد المنشورات على موقع «إكس» حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وفي وقت سابق، أعلن إيلون ماسك استعداده لتشغيل نظام ستارلينك في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت هناك، ولكن للجهات والمؤسسات الأممية فقط.

وقد دعا ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، أمس الثلاثاء، إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي في بيروت، قائلا: «ندعو إيلون ماسك إلى زيارة قطاع غزة، للاطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، التزامًا بمعايير الموضوعية والمصداقية، وابتعادًا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة».