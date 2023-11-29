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رفع العلم الفلسطيني أمام مقر بلدية أوسلو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 04:23 مساء
رفع العلم الفلسطيني أمام مقر بلدية أوسلو
رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو (يسار) خلال حفل رفع العلم الفلسطيني أمام مقر بلدية العاصمة النرويجية، 29 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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رفعت بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها الأربعاء في إشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد آلاف الأشخاص في حملة قصف إسرائيلي كثيف منذ 7 أكتوبر. 

وتتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحتفل به منذ العام 1978 بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق «فرانس برس». 

نحو 5 آلاف طفل فقدوا حياتهم
وقالت رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو على هامش الحدث الذي حضره عدد من المؤيدين للفلسطينيين تجمّعوا في طقس بارد، «عندما نعلم أن أكثر من  5 آلاف طفل فقدوا حياتهم، أي ما يساوي أكثر من 275 صفاً مدرسياً، فمن الطبيعي أن نحيي ذكراهم». وقالت «من المهم جداً التأكيد على أن أوسلو مدينة للجميع، حيث يجب أن يشعر من هم من أصول فلسطينية بالأمان والاعتبار والاندماج». 

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وتوعّدت الدولة العبريّة بـ«القضاء» على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية منذ 27 أكتوبر، ما تسبّب باستشهاد زهاء 15 ألف شخص في قطاع غزّة بينهم أكثر من ستة آلاف طفل.

مصر تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار
وفي سياق متصل طالبت مصر المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم للوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنًا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كافٍ ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجاءت المطالبة المصرية تزامنًا مع إحياء المجتمع الدولي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يُحتفل به في 29 نوفمبر من كل عام، إذ أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعم مصر الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية، مشددة على أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير.

وقالت الخارجية المصرية إن إحياء اليوم الدولي هذا العام يتزامن مع «واقع أليم يشهد الشعب الفلسطيني فيه عدوانًا غاشمًا غير مسبوق تُذبح فيه الإنسانية كل يوم منذ أكثر من أربعة وخمسين يومًا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

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