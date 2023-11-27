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وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع وقوعه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 12:57 مساء
وزير خارجية مصر: الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين لا تقوم بإجراءات كافية لمنع وقوعه
لقاء اللجنة العربية/ الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس في برشلونة. (حساب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية)
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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الدول المعارضة لتهجير الفلسطينيين في غزة، لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه، مضيفا أن «التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات الاحتلال تدفع نحو التهجير».

وتابع شكري، خلال لقاء اللجنة العربية/ الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس في برشلونة، أن وقف إطلاق النار في غزة، لن يتحقق إلا إذا أدرك الاحتلال أنه فى مصلحته، «وهذا لن يتحقق الا من خلال الضغط الدولى علي إسرائيل»، بحسب تغريدات للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية.

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ولفت إلى أن  حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات الاحتلال المعوقة، «ولهذا السبب وضعت الدول العربية والاسلامية مشروع قرار فى مجلس الأمن»، للمطالبة بفرض إجراءات على الاحتلال لإدخال المساعدات.

الصفدي: السلام الدائم وحده هو الذي سيحقق الاستقرار
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن على تل أبيب أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير السكان قسرياً مرة أخرى من قطاع غزة.

وأضاف عقب لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، أن السلام الدائم وحده هو الذي سيحقق الاستقرار،  مشددا على أن العمل من أجل حل الدولتين «يجب أن ينطلق الآن، ويبدأ بضمان نهاية لهذا العدوان الوحشي».

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